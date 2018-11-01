Назван исполнитель главной роли в приквеле "Игры престолов"

В основе сюжета сериала, в котором сыграет молодой актёр Джош Уайтхаус, лежит история противостояния людей и Иных.

Британский актёр Джош Уайтхаус, известный киноманам по сериалу "Полдарк", сыграет одну из главных ролей в приквеле "Игры престолов". Об этом сообщает издание Independent . Таким образом, Уайтхаус присоединится к Наоми Уоттс, которая, как сообщалось ранее, сыграет в ленте "харизматичную светскую даму, скрывающую тёмный секрет".

Приквел "Игры престолов" будет рассказывать о событиях, произошедших в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. В основе сюжета будет то же противостояние людей и Иных, пришедших на континент со зловещего Севера.

Из книг Джорджа Мартина нам уже известно, что войну "Долгой ночи" люди выиграли, однако, чем закончится противостояние в "Игре престолов", на данный момент не известно.

Впрочем, как нет и детальной информации о герое, которого воплотит на экране Джош Уайтхаус. Самого 28-летнего актёра мы знаем лишь по нескольким сериалам (пожалуй, "Полдарк" — единственный известный из них), а также по рекламной кампании для бренда Burberry.