Была с подругой. Появились новые детали дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Сотрудницу полиции и её знакомую пригласил в кабинет один из начальников, которого теперь и подозревают в изнасиловании девушки.

В деле об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя тремя полицейскими появились новые подробности. Оказывается, потерпевшая пришла в кабинет к будущим насильникам с подругой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых органах Башкирии.

— Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых, — сказал собеседник агентства.

Куда делась загадочная подруга и стала ли она свидетельницей или участницей произошедшего — не сообщается.

Напомним, по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки задержали 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району, 50-летнего главу ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего руководителя Отдела миграции ОМВД по Уфимскому району. По словам потерпевшей, трое офицеров надругались над ней прямо в отделении. В обстоятельствах произошедшего разбирался Лайф.