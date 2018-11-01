Путин оценил более высокую позицию России в Doing Business

Накануне был опубликован новый рейтинг, в котором Россия поднялась до 31-й позиции с 35-й в прошлом году.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что более высокое место России в рейтинге Doing Business позволяет представителям бизнеса чувствовать себя стабильно в стране. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнес-кругов Германии.

— Сейчас вот в рейтинге Doing Business ещё приподнялись на несколько пунктов. На 31-е место поднялись, что позволяет бизнесу чувствовать себя уверенно, строить и реализовывать долгосрочный план развития, — сказал Путин.

Напомним, накануне был опубликован новый рейтинг Doing Business, в котором Россия поднялась до 31-й позиции с 35-й в прошлом году. А всего семь лет назад страна занимала 120-е место.

Впрочем, задача, поставленная президентом РФ: достичь 20-го места в рейтинге к 2018 году, не выполнена.