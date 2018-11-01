Ректор ВГИКа: Президентские гранты позволят бесплатно получить второе высшее

В этом году выделили 20 президентских грантов, уже создана комиссия, которая выберет их получателей.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев назвал президентские гранты возможностью для талантливых людей получить второе высшее образование бесплатно. Президент Ассоциации учебных заведений культуры и искусства пояснил, что в прошлом году организация обращалась к властям страны с вопросом бесплатного высшего образования.

— Пока у нас только первое образование бесплатное. Особенно сложная ситуация складывается в таких специальностях, как композитор-дирижёр, режиссёр театра и кино, драматург. Очень часто талантливые взрослые люди не имеют возможность поступить на платное отделение, это достаточно дорогое удовольствие. Благодаря президентским грантам они такую возможность получат, — приводит слова Малышева ТАСС.

Он добавил, что в этом году выделили 20 президентских грантов. Уже созданы комиссии, которые определяют победителей. В них состоят профессионалы из ВГИКа, ГИТИСа, консерватории и т.д.

Малышев уверен, что отбор победителей будет честным и открытым.