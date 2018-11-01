Ректор ВГИКа: Президентские гранты позволят бесплатно получить второе высшее

Ректор ВГИКа Владимир Малышев назвал президентские гранты возможностью для талантливых людей получить второе высшее образование бесплатно. Президент Ассоциации учебных заведений культуры и искусства пояснил, что в прошлом году организация обращалась к властям страны с вопросом бесплатного высшего образования.
— Пока у нас только первое образование бесплатное. Особенно сложная ситуация складывается в таких специальностях, как композитор-дирижёр, режиссёр театра и кино, драматург. Очень часто талантливые взрослые люди не имеют возможность поступить на платное отделение, это достаточно дорогое удовольствие. Благодаря президентским грантам они такую возможность получат, — приводит слова Малышева ТАСС.
Он добавил, что в этом году выделили 20 президентских грантов. Уже созданы комиссии, которые определяют победителей. В них состоят профессионалы из ВГИКа, ГИТИСа, консерватории и т.д.
Малышев уверен, что отбор победителей будет честным и открытым.
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