Сбербанк подсчитал затраты россиян на оплату "коммуналки"

Оказалось, что больше всего денег на ЖКХ уходит у жителей Тувы и Камчатского края.

На оплату коммунальных услуг в среднем россияне тратят 5038 рублей ежемесячно, что составляет 11% от семейного бюджета. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка, проанализировав собственные данные и информацию Росстата за 9 месяцев 2018 года.

Оказалось, что больше всего денег на оплату ЖКХ уходит у жителей Тувы и Камчатского края — около 24,5% и 16,3% от семейного бюджета соответственно. Меньше всего — жители Северной Осетии и Курской области. В этих регионах на коммуналку приходится всего 6% и 6,3% ежемесячных расходов. Москвичи же отдают за коммунальные услуги 13,9% от семейного бюджета, а петербуржцы — 10,7%.

Согласно данным банка, 80% платежей за услуги ЖКХ проводятся в безналичной форме. Рекордсменом по оплате онлайн является Ненецкий автономный округ, где 96% платежей за "коммуналку" — безналичные.