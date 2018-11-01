В Дагестане пять человек пострадали при возгорании автомобиля

Как отмечается, жертвы инцидента, среди которых есть несовершеннолетние, были доставлены в больницу.

В Хасавюрте Республики Дагестан пострадала семья из пяти человек в результате возгорания автомобиля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД и на представителя пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Залину Муртазалиеву.

— Предварительно, (произошло. — Прим. ред.) замыкание в машине, из-за чего возник пожар, — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, пострадавшие, трое из которых — несовершеннолетние, были госпитализированы. Их состояние оценивается как среднетяжёлое. У пострадавших ожоги первой и второй степени лица, шеи и верхних конечностей. Движение в связи со случившимся нарушено не было.

— Один ребёнок 2014 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение, остальные — в травматологическое отделение, — сказала Залина Муртазалиева.