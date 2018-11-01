У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак

Речь идёт о меланоме — одной из самых опасных форм онкологических заболеваний кожи.

Онкологи диагностировали у посла США в России Джона Хантсмана меланому. Об этом в интервью изданию Desert News признался сам дипломат.

Хантсман рассказал, что однажды заметил маленькую чёрную точку за ухом, а потом ещё одну на бедре. Сначала он не придал этому значения, но в ходе поездки в штат Юта прошлым летом решил уделить несколько дней обследованию в Институте рака. Этот институт, который находится в Солт-Лейк-Сити, был основан при поддержке его отца, филантропа и бизнесмена Джона Хантсмана — старшего, и является одним из ведущих научных учреждений в США. Сам миллиардер в феврале 2018 года скончался в возрасте 80 лет, а его сына спасла вовремя проведённая операция.

— Это только первая стадия. Поэтому, возможно, обо мне позаботятся и у нас будет всё нормально, — заявил Джон Хантсман.

Опухоли у дипломата уже удалены, но он проходит регулярные медицинские осмотры, чтобы не допустить возможных рецидивов.

Меланома считается самой опасной формой рака кожи. Она развивается из меланоцитов — клеток, в которых вырабатывается пигмент меланин. К группе риска относятся те, у кого много веснушек, пигментных пятен и родинок. Более 200 000 случаев заболевания меланомой диагностируется в мире каждый год и 65 000 случаев смерти, вызванных этой опухолью.