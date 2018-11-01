Во Флориде автомобиль протаранил детей на остановке школьного автобуса

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Во Флориде автомобиль протаранил детей на остановке школьного автобуса

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Очевидцы происшествия сообщают, что водитель влетел в пешеходов на огромной скорости.

Автомобиль сбил детей на остановке школьного автобуса в городе Тампа, штат Флорида. Как сообщает телеканал KSN, трое учеников и ещё двое взрослых получили ранения. Причём состояние одного ребёнка оценивается как тяжёлое.

Очевидцы говорят о том, что водитель протаранил пешеходов на огромной скорости. При этом после ЧП он остался на месте инцидента, а сейчас уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительным данным, пострадавшим школьникам от 6 до 12 лет.

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