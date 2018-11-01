Во Флориде автомобиль протаранил детей на остановке школьного автобуса

Очевидцы происшествия сообщают, что водитель влетел в пешеходов на огромной скорости.

Автомобиль сбил детей на остановке школьного автобуса в городе Тампа, штат Флорида. Как сообщает телеканал KSN, трое учеников и ещё двое взрослых получили ранения. Причём состояние одного ребёнка оценивается как тяжёлое.

Un véhicule a percuté plusieurs personnes à un arrêt de bus de #Tampa, en #Floride. Au moins 5 blessés, dont 3 enfants. Le conducteur du véhicule a été arrêté. pic.twitter.com/f9NGDztgEZ — deSperate (@TBMJ2_) 1 ноября 2018 г.

Очевидцы говорят о том, что водитель протаранил пешеходов на огромной скорости. При этом после ЧП он остался на месте инцидента, а сейчас уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительным данным, пострадавшим школьникам от 6 до 12 лет.