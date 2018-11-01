"Это только тизер". Климкин сравнил санкции России против Украины с сериалом

Глава МИД Незалежной расценил введение ограничительных мер как попытку повлиять на Киев перед президентскими выборами.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил контрсанкции Москвы в отношении Киева с сериалом. Штрафные меры России глава МИД прокомментировал в "Твиттере".

— Анализ так называемого санкционного списка РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер, — написал украинский министр.

Навіть зовсім поверховий аналіз так званого «санкційного списку» РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 ноября 2018 г.

Ранее глава Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В чёрном списке оказались 322 гражданина и 68 компаний Незалежной. В частности, будут заморожены находящиеся в России активы лидера "Батьковщины" Юлии Тимошенко, главы МВД Арсена Авакова и спикера Верховной рады Андрея Парубия.

К слову, глава МИД Украины Павел Климкин и его заместители в санкционный список не попали.