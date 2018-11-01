Госфильмофонд: Боевик "Хантер Киллер" выйдет в прокат в ближайшие дни

Обычно прокатчики получают акт о приёмке в течение трёх дней, так что у американского фильма есть шанс быть показанным российскому зрителю во время длинных ноябрьских выходных.

Глава Госфильмофонда России Вячеслав Тельнов прокомментировал скандал вокруг американского фильма "Хантер Киллер". По его словам, задержка с выдачей прокатного удостоверения — это обычная процедура. Когда ситуация будет улажена, боевик покажут на большом экране.

— Копия поступила в Госфильмофонд 30 октября, через три-четыре дня прокатчики получат соответствующий акт о приёмке, обычная процедура, — приводят РИА "Новости" пояснение Тельнова.

Напомним, что по сюжету фильма, о котором идёт речь, экипаж американской субмарины спасает президента России от мятежников. Режиссёром фильма является Донован Марш, а главные роли сыграли Гэри Олдмен и Джерард Батлер.

Впрочем, в Министерстве культуры уже заверили, что сюжет фильма тут ни при чём: копия картины, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества, пояснили в ведомстве.