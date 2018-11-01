В Махачкале задержали пять участников экстремистской организации

В СК сообщили, что лидер ячейки вёл "скрытую антироссийскую, антиконституционную деятельность".

В Махачкале задержали пятерых участников международной экстремистской организации "Ат-такфир валь-хиджра"*. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

В отношении одного из членов группировки — Багавудина Омарова возбуждено дело об организации деятельности экстремистской организации. По данным следствия, он с 2013 года вёл "скрытую антироссийскую, антиконституционную деятельность". Кроме того, Омарова подозревают в том, что он склонял жителей Дагестана к участию в запрещённой организации и распространял экстремистскую литературу.

— По месту жительства проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество экстремистской литературы и материалов, —сообщили в СК.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.