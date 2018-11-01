"Включая моего сына". Порошенко назвал достойными тех, кто попал под санкции РФ

По его словам, ответные ограничения со стороны России для Киева не были неожиданными "за небольшим исключением".

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что введение Россией санкций в отношении какого-либо гражданина его страны — это государственная награда для украинца. Об этом он заявил, комментируя контрсанкции РФ, утверждённые сегодня правительством.

— На Украине пребывание в этом письме — как государственная награда. По крайней мере, так это воспринимается. И очень обижены те, кто в этот список не попал, — сказал Порошенко.

Он заверил, что эти санкции для Киева не были неожиданными "за небольшим исключением. А люди в санкционном перечне — очень достойные.

— Включая моего сына, половину моей администрации, большое количество народных депутатов, из которых большинство — члены коалиции, члены украинского правительства, — сказал президент Украины.

Напомним, глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных санкций в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны. С полным перечнем физических и юридических лиц можно ознакомиться в документе на портале кабмина.