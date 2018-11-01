На Украине Меркель встретили "бандеровским" приветствием

На Украине канцлера Германии Ангелу Меркель встретили "бандеровским" приветствием во время её визита в Киев. Церемония транслировалась на официальной странице лидера Незалежной Петра Порошенко в "Фейсбуке".
Меркель воскликнула по-украински: "Приветствую, воины!" После чего караул в ответ произнёс лозунг Украинской повстанческой армии* : "Героям слава".
Как отмечается, во время переговоров лидеры стран обсудили двусторонние отношения и урегулирование в Донбассе.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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