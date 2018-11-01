На Украине Меркель встретили "бандеровским" приветствием

Отмечается, что во время визита в Киев немецкий лидер обсудила со своим украинским коллегой двусторонние отношения и урегулирование в Донбассе.

На Украине канцлера Германии Ангелу Меркель встретили "бандеровским" приветствием во время её визита в Киев. Церемония транслировалась на официальной странице лидера Незалежной Петра Порошенко в "Фейсбуке".

Меркель воскликнула по-украински: "Приветствую, воины!" После чего караул в ответ произнёс лозунг Украинской повстанческой армии* : "Героям слава".

Как отмечается, во время переговоров лидеры стран обсудили двусторонние отношения и урегулирование в Донбассе.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.