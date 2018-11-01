Синоптик, "предсказавший" москвичам снег на выходные, отменил свой прогноз

Специалист центра погоды "Фобос", которому СМИ приписали слова о снеге, уверяет, что на самом деле жителей столичного региона ждут дожди.

Ближайшие выходные в московском регионе будут дождливыми, предпосылок для образования снежного покрова и тем более гололедицы нет. Об этом Лайфу рассказал специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам синоптика, сегодня ряд СМИ со ссылкой на него сообщал обратную информацию, что ему крайне неприятно.

— Склонность некоторых к дутым сенсациям сегодня сыграла со мной злую шутку. Снежного покрова мы не ожидаем, единственное, скорее всего, в понедельник в предутренние часы, когда температура будет +1...+2 градуса, ну может быть там где-то по области, то на небосводе может быть будет можно увидеть какой-то небольшой снег в воздухе, — пояснил Синенков.

Специалист "Фобоса" подчеркнул, что на выходных ожидаются дожди. Ни мокрая погода, ни положительные температуры воздуха "однозначно образованию устойчивого снежного покрова или тем более связанного с гололедицей" не способствуют.

Согласно прогнозу "Фобоса", в выходные 3–4 ноября в Москве температура воздуха прогреется до 7 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны дожди.