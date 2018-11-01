В Сбербанке заявили, что не боятся американских санкций

Будем рассчитывать на собственные силы, заявил зампред правления банка Александр Морозов.

В случае санкций США в отношении Сбербанка он готов рассчитывать на свои силы. Об этом заявил замглавы банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции для инвесторов.

— Мы готовы к любым новым пертурбациям, которые могут происходить, и будем реагировать соответственно. На сегодняшний день мы чувствуем себя абсолютно уверенно и спокойно, рассчитываем на свои силы, — цитирует его РИА "Новости".

Он также сказал, что все разговоры относительно возможного введения американцами новых санкций напоминают ему гадания на кофейной гуще.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Соединённые Штаты пока не рассматривают вопрос о дополнительных санкциях против России — для этого должно пройти определённое время.