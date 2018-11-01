Градский накануне 69-летия стал отцом в четвёртый раз

Сына Ивана ему подарила гражданская супруга, которая на 32 года моложе исполнителя.

Известный певец и композитор, один из наставников шоу "Голос" Александр Градский стал отцом в четвёртый раз. По данным "КП", сына ему подарила гражданская жена Марина Коташенко, которая на 32 года моложе Градского.

Мальчик появился на свет в одной из московских клиник, родители назвали его Иваном. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, а молодой отец готовится отпраздновать свое 69-летие — появление на свет сына стало для Градского подарком на собственный день рождения.

Отметим, что пара уже воспитывает совместного 4-летнего сына Александра. Также у Градского есть двое взрослых детей — 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.