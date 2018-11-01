Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель впервые с 22 августа

Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 августа. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса опустилась на два процента и теперь составляет $73,59 за баррель.

Добавим, цена на нефть марки Brent росла до 22 октября, однако с 23 октября стоимость на топливо начала падать. До этого нефть стоила 78 долларов за баррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия в августе добывала 11,21 млн баррелей нефти в сутки, при этом США увеличили добычу чёрного золота до рекордных 11,346 млн баррелей.