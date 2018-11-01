Футболист умер во время любительского матча в Чебоксарах

По словам очевидцев, 46-летний мужчина вдруг пожаловался на недомогание, присел на скамейку, а затем упал без чувств.

Трагический инцидент произошёл на стадионе "Труд" в столице Чувашии. Как сообщают местные СМИ, во время любительского футбольного матча один из игроков упал без сознания, а прибывшие на место медики уже констатировали смерть.

— Немолодой мужчина играл в футбол. Внезапно ему стало плохо, он присел, а потом через некоторое время упал и умер, — рассказал очевидец происшествия.

Погибшему мужчине было 46 лет. По предварительной версии, он скончался от инфаркта.

Точную причину смерти установят после вскрытия. Кроме того, проверку по факту гибели мужчины организовал Следственный комитет.