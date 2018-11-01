Роскомнадзор проведёт встречу с Google по поводу соблюдения законов России

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Роскомнадзор проведёт встречу с Google по поводу соблюдения законов России

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Фото: © Flickr/Neon Tommy

На ней компании предложат присоединиться к антипиратскому меморандуму, подписанному сегодня.

Представители американской компании Google в ближайшие 1,5 месяца проведут встречу с Роскомнадзором по поводу исполнения законов России. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

—Я вчера получил письмо о том, что они намерены к нам в течение месяца-полутора приехать на переговоры, и там мы им предложим присоединиться, — отметил Жаров.

По его словам, на этой встрече будет предложено Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, подписанному сегодня.

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил, что Google в России грозит штраф до 700 тысяч рублей. Компания нарушила закон, не подключившись к Федеральной государственной информационной системе, где указан перечень заблокированных в России сайтов.

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