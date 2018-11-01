На Красной площади провели репетицию парада в честь 7 ноября 1941 года

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На Красной площади провели репетицию парада в честь 7 ноября 1941 года

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На Красной площади сегодня провели репетицию парада, который приурочен к 77-й годовщине военного шествия 7 ноября 1941 года.

Площадь перекрыли для посетителей для отработки движения "коробок". Репетиция прошла без флагов и знамён.

Напомним, что военный парад в честь годовщины Октябрьской революции проводился 7 ноября 1941 года во время Московской битвы. Линия фронта тогда приблизилась к столице всего на несколько десятков километров.

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