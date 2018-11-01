Дело братьев Магомедовых дополнили новым эпизодом

По данным следствия, на счету обвиняемых хищение 300 миллионов рублей при строительстве дороги "Чуйский тракт".

Следствие добавило новый эпизод в дело совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, которые обвиняются в организации преступного сообщества и хищении 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств.

— 5 сентября с основным делом был соединён ещё один эпизод — о хищении 300 миллионов рублей на строительстве автодороги "Чуйский тракт", — заявила следователь во время заседания Тверского суда Москвы.

По её словам, в преступлении участвовали ещё двое — директор группы компаний "Инфраструктура Мурат Тарчоков и Эльдар Нагоплов, которые скрылись за границей. Предполагаемых сообщников Магомедовых объявили в международный розыск.

Сегодня, 1 ноября, Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство о продлении ареста братьев Магомедовых до 5 февраля 2019 года. Следствие опасается, что обвиняемые в случае выхода из СИЗО могут сбежать из страны.