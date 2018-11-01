СМИ: Рэпера L’One ограбили на заправке в Москве

У популярного исполнителя угнали автомобиль, когда он пошёл расплачиваться за бензин.

У рэпера L’One (настоящее имя Леван Горозия) угнали машину в Москве. Это произошло на автозаправке, когда исполнитель пошёл расплачиваться за бензин, сообщает "Стархит". Отмечается, что в салоне в момент преступления был друг рэпера. Его злоумышленник вытолкал из автомобиля.

Поклонники рэпера обратили внимание на некоторые несоответствия в видео. Так, на ролике люди одеты по-летнему. Однако дата снятого видео якобы 30 октября.