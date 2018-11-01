Во Франции на бывшую жену Зиявудина Магомедова завели уголовное дело

Отмечается, что у обвиняемой есть дорогостоящее имущество в стране и ей принадлежит несколько ресторанов.

Во Франции следователи завели уголовное дело на бывшую жену обвиняемого в мошенничестве совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, рассказала следователь по делу братьев Магомедовых в зале Тверского суда Москвы.

— Местными правоохранительными органами на неё было возбуждено уголовное дело, связанное с налогами, — заявила следователь.

Как отмечается, французским властям удалось выяснить, что у Ольги Магомедовой во Франции в собственности находится дорогостоящее имущество, в том числе несколько ресторанов.

В четверг, 1 ноября, в Тверском районном суде столицы рассматривается ходатайство о продлении ареста Магомедова.

Напомним, что 31 марта суд заключил под стражу братьев Магомедовых, отказавшись отпускать под залог, — защита предлагала 2,5 миллиарда рублей за каждого. Арестованные проходят по уголовному делу о растрате, создании преступного сообщества и хищении 2,5 миллиарда рублей. В прошлый раз арест им продлили в августе.