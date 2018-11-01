Захарова отреагировала на призыв Климкина "сдать российские паспорта"

По словам представителя МИД РФ, речь идёт об откровенном ущемлении прав жителей Украины по признаку этнического происхождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление главы украинской дипломатии Павла Климкина, который потребовал от жителей Незалежной сдать российские паспорта. По её словам, речь идёт об откровенном ущемлении прав жителей Незалежной "по признаку их гражданской принадлежности и этнического происхождения".

— Вызывает удивление, что министр иностранных дел страны, которая декларирует стремление к неким стандартам в области защиты прав человека и демократических свобод, позволяет себе озвучивать подобного рода дискриминационные заявления, — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, этот призыв Климкина ярко подчёркивает уровень правового сознания всей украинской власти.

Напомним, что Климкин изначально предложил обсудить возможность иметь несколько гражданств, однако, как только речь зашла о России, министр тут же заявил, что здесь и говорить не о чем. При этом в Незалежной был серьёзный скандал с венгерскими паспортами, которые выдавали украинцам в Закарпатье.