Нефть Brent упала в цене ниже $73

Стоимость нефти марки Brent сегодня вскоре после падения в цене до 74 долларов США упала ещё ниже. На торгах за баррель дают уже 72,89 доллара. Как сообщает РИА "Новости", столько за него давали в последний раз 22 августа этого года.

Декабрьские фьючерсы нефть марки WTI подешевели уже до 63,38 доллара за баррель.

Причина этого — среди прочего новые данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране. Сейчас они составляют 426 миллионов баррелей.