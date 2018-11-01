Эксперт рассказал, как антипиратский меморандум скажется на пользователях

Российским интернет-пользователям скорее всего будет сложнее искать пиратский контент в Сети после подписания сегодня меморандума между поисковиками и правообладателями. Об этом Лайфу рассказал член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
— Для пользователей с российскими айпишниками (IP, идентификатор в Сети. — Прим. ред. ) скорее всего это будет значить, что они просто не увидят этого контента, — сказал Ющук.
По его словам, для тех, кто пользуется зарубежными IP-адресами, при использовании поисковика Google ничего не изменится. В целом, по мнению Ющука, техническая реализация меморандума будет непростым делом.
Напомним, сегодня интернет-компании "Яндекс", Mail.ru, Rambler, "Кинопоиск" и правообладатели заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента. Соглашение было подписано на площадке Роскомнадзора.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени