"Откровенный стёб". В МЧС отреагировали на видео, в котором спасатели косят снег

По словам представителя ведомства, всё происходящее в кадре — не более чем шутка сотрудников министерства.

МЧС России опровергло информацию о том, что свердловских спасателей заставляли косить траву под снегом перед приездом руководства. Об этом сообщает ТАСС.

— Необходимо отметить, что мероприятие было запланировано. Однако отдельные сотрудники устроили из этого события откровенный стёб. Никто косить снег их не заставлял, — заявили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой сотрудники МЧС с косами и триммерами для травы косят снег. При этом утверждалось, что спасатели выполняли приказ начальства, согласно которому они должны были убрать траву с территории склада перед приездом руководства. В МЧС провели проверку всех обстоятельств произошедшего.

Любопытная история приключилась с тамбовскими спасателями. Им пришлось снимать с верхушки высокой ели студента из Африки.