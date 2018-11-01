"400 дворов". Масштабная программа благоустройства стартует в Приморье

Около 1,5 млрд рублей будет направлено на обустройство дворовых территорий в регионе. На эти средства будут установлены детские и спортивные площадки в 400 дворах по всему краю.

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко объявил о старте конкурса по благоустройству дворовых территорий региона. По его словам, приморцы в ходе встреч с ним неоднократно жаловались, что в крае не хватает детских и спортивных площадок, да и в целом многие дворы выглядят неухоженными. Тогда власти региона приняли решение воплотить проект "400 дворов Приморья", призывая жителей активно включиться в инициативу.

— Мы запускаем программу "400 дворовых территорий". Сами жители выберут, что для них лучше: спортивная или детская площадка, — приводят слова Кожемяко местные СМИ.

На первом этапе — с 1 по 9 ноября — на специальном сайте будет проходить народное голосование, в ходе которого жители сами выберут актуальную для них форму благоустройства: например, строительство спортивной площадки, озеленение придомовых участков или возведение детского городка.

На втором этапе, который пройдёт до конца ноября, жители смогут из трёх проектов выбрать один и подать заявку на его реализацию на своей придомовой территории. Включить свой двор в программу благоустройства сможет каждый приморец. На третьем этапе в декабре на основании заявок будет определён список из 400 придомовых территорий во всех муниципалитетах края, которые получат деньги на благоустройство.

Сами работы по благоустройству будут проведены в 2019 году.

Напомним, что Олег Кожемяко был назначен врио главы Приморского края 26 сентября. До этого он занимал пост губернатора Сахалинской области. Сам политик уже заявил о своей готовности принять участие в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. Выборы назначены на 16 декабря.