"Предел цинизма". Захарова ответила на угрозы Ханта в адрес России

Британский дипломат пригрозил РФ "очень высокой ценой", если поведение страны не изменится.

Угрозы главы МИД Британии Джереми Ханта в адрес России являются изощрённой риторикой и цинизмом, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова во время брифинга.

— Это какая-то изощрённая риторика, я по-другому не могу сказать. Нам совершенно непонятно, что имеется в виду, когда делаются заявления из Лондона о желании вернуть Россию в переговоры, — сказала Захарова.

По её словам, российской стороне совершенно непонятен смысл заявлений Лондона о желании вернуть Россию к переговорам. Россия, например, уже отправила по ситуации в Солсбери десятки документов с предложением начать вести дело совместно.

Захарова подчеркнула, что в ответ Россия получила "ноль", поэтому заявление Ханта — "извращённая риторика" и "предел цинизма".

— Британские официальные лица и дипломатия на данном этапе, к сожалению, вещи несовместимые в большинстве случаев, — добавила она.

Ранее глава британского МИД пригрозил России "очень высокой ценой" за её поведение.