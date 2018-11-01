"Зашли слишком далеко". В МИД объяснили введение санкций против Украины

Россия ввела санкции в отношении ряда граждан и компаний Украины из-за того, что власти этой страны зашли слишком далеко в недружественных шагах. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Мне кажется, Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашёл слишком далеко, чтобы не отвечать на те недружественные шаги, которые мы видим, — отметила Захарова.
По её мнению, на Западе, где "исповедуют санкционную идеологию", должны отнестись с понимаем к решению России.
— Тем более речь идёт не о наших инициативных санкционных шагах, а лишь об ответных действиях, — заявила Захарова.
Напомним, глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных санкций в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны. С полным перечнем физических и юридических лиц можно ознакомиться в документе на портале кабмина.
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