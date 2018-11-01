"Зашли слишком далеко". В МИД объяснили введение санкций против Украины

По мнению Марии Захаровой, на Западе, где "исповедуют санкционную идеологию", должны отнестись с понимаем к решению России.

Россия ввела санкции в отношении ряда граждан и компаний Украины из-за того, что власти этой страны зашли слишком далеко в недружественных шагах. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мне кажется, Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашёл слишком далеко, чтобы не отвечать на те недружественные шаги, которые мы видим, — отметила Захарова.

По её мнению, на Западе, где "исповедуют санкционную идеологию", должны отнестись с понимаем к решению России.

— Тем более речь идёт не о наших инициативных санкционных шагах, а лишь об ответных действиях, — заявила Захарова.

Напомним, глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных санкций в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны. С полным перечнем физических и юридических лиц можно ознакомиться в документе на портале кабмина.