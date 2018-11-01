"Пускай тренируются". Кучма высказался про "президентов" Зеленского и Вакарчука

Бывший лидер Украины усомнился в том, что в случае победы кто-то из них сможет изменить ситуацию в стране к лучшему.

Второй президент Украины Леонид Кучма поддержал возможное участие в будущих президентских выборах шоумена Владимира Зеленского и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Я считаю положительным факт, что они попытаются чуть-чуть разбавить тот бомонд — не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пускай тренируются, — цитирует его слова агентство.

Также бывший украинский лидер добавил, что оба потенциальных кандидата хорошо ему знакомы. И что ему нравятся их рассуждения относительно будущего Украины. Но при этом он считает, что реализовать свои планы у них не получится.

По данным социологических опросов, Владимир Зеленский занимает второе место в рейтинге кандидатов в президенты Украины.