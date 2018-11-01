В Армении распущен парламент

Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра 16 октября. Так, он создал повод для переизбрания депутатов.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, согласно которому распускается нынешний состав парламента. Соответственно, назначаются новые выборы в законодательный орган.

— Назначить внеочередные выборы 9 декабря 2018 года. Указ вступает в силу с момента публикации, — сообщили в пресс-службе президента.

Напомним, сегодня депутаты второй раз не выбрали премьера — ни один человек не проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна. Теперь парламент распускается согласно процедуре из Конституции Армении.

Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра 16 октября. Так, он создал повод для переизбрания депутатов.

В нынешнем составе парламента расклад сил не в пользу Пашиняна. Его блок "Елк" владеет лишь девятью мандатами. 50 мандатов у бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — у блока "Царукян", семь у партии "Дашнакцутюн".