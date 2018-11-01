Золото, которого не было почти 20 лет. Путин поздравил Далалояна с триумфом

Российский лидер также пожелал спортсмену новых достижений и всего самого доброго.

Президент России Владимир Путин поздравил Артура Далалояна с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике и назвал его победу значимым событием и триумфом. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

— Это большое, по-настоящему значимое событие для отечественной школы спортивной гимнастики, достойный вклад в продолжение её победных традиций, — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что Далалоян вернул России золото, которого не было у страны почти 20 лет. Президент пожелал гимнасту новых достижений и всего самого доброго.

Артур Далалоян победил на мировом первенстве по спортивной гимнастике с отрывом менее тысячной от китайца Сяо.