Следователя на Таймыре отправили на спиритический сеанс допрашивать погибшего

В Сети опубликовано постановление Красноярской прокуратуры с требованием связаться с потусторонним миром, чтобы выяснить причину смерти подозреваемого.

Сибирские прокуроры считают спиритизм допустимым для расследования преступлений, сообщает телеграм-канал Mash. В Сети опубликовано постановление зампрокурора Таймырского района А.Г. Скворцова, который якобы потребовал у дознавателя вызвать дух покойного фигуранта дела.

В документе указано, что сотрудник ОМВД выяснял обстоятельства гибели местного жителя. По данным следствия, тот покончил с собой. Спустя два месяца после начала расследования следователь закрыл дело "в связи с невозможностью участия подозреваемого в следственных действиях, поскольку является покойником".

Однако прокуратура не согласилась с таким решением и упрекнула дознавателя в том, что он не обратился к экстрасенсам.

— Дознавателем не принято мер по организации проведения спиритического сеанса с участниками битвы экстрасенсов на канале ТНТ о вызове духа покойного подозреваемого Пушкарёва А.А. и проведения следственных действий, поскольку тело погибшего подозреваемого доставить к дознавателю не представляется возможным по причине его захоронения и невозможности давать показания, — сказано в документе.

Подлинность документа пока не подтверждена. В то же время на официальном сайте Красноярской прокуратуры Скворцов А.Г. действительно упоминается, как заместитель прокурора Таймырского района.