Разнообразить можно. Шеф-повар рассказал о диете на 3,5 тысячи рублей в месяц

В Саратовской области парламентарий от КПРФ решил прожить 30 дней на данную сумму.

Разнообразить меню на 3,5 тысячи рублей можно в зависимости от того, что готовить. Об этом заявил шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН, комментируя жалобы депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко об одноразовом питании на данную сумму.

— Можно приготовить щи, куриную лапшу, похлёбки из бобовых. Можно есть не только пасту, но и гречку, рис, другие крупы, как и овощи, — сказал Ивлев.

Шеф-повар отметил, что баклажан и сладкий перец стоят дорого, но тыква, лук и многие другие овощи продаются по доступной цене, они тоже полезны. Он добавил, что депутат не может разнообразить своё меню из-за того, что он не занимается кулинарией профессионально. А настоящий шеф рассчитать меню на такую сумму сможет вполне.

По словам Ивлева, сотрудникам ресторана питание на день в среднем рассчитывается на сумму от 80 до 150 рублей. В него входит полноценный обед из супа, холодной закуски и салата. На ужин полагается горячее.

— Вам хватит три блюда на сутки, и вы выживете, то есть вам хватит энергетической ценности для того, чтобы ещё двигаться и что-то делать, — заявил шеф-повар.

Напомним, депутат-коммунист Николай Бондаренко решился прожить месяц на 3,5 тысячи рублей после спора с саратовским министром Натальей Соколовой. Чиновник уверяла, что жителям России достаточно тратить именно эту сумму, и аргументировала это тем, что "макарошки всё время стоят одинаково". После обнародования скандального видео Соколова была уволена.

Ранее Бондаренко пожаловался на однообразность своей диеты.