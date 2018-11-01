В Амстердаме предложили "расселить" квартал красных фонарей

Местные депутаты считают, что район перестал быть идеальным местом для секс-индустрии.

Власти Амстердама хотят переместить проституток из квартала красных фонарей в другие районы города, потому что многочисленные туристы мешают им нормально работать. Об этом пишут местные СМИ.

Многие отмечают, что сейчас данный бизнес очень сильно меняется и клиенты всё чаще предпочитают искать себе секс-партнёрш за деньги через Интернет. И встречаться с ними дома или в отеле. И хотя такие услуги как правило незаконны — многие на это идут в угоду анонимности и удобству.

Член совета политической партии Нидерландов "Зелёные левые" Фемке Роусма предложила построить для девушек новый отель с сейфами для денег, тревожными кнопками и прочими необходимыми для работы ночных бабочек вещами, однако широкого одобрения её инициатива не получила.

Мэр Амстердама Фемке Хальсема заявила, что пока к ней не поступало никаких официальных предложений и что она готова рассмотреть самые безумные из них. Свои же решения этой проблемы она обещала рассказать широкой публике в 2019 году.