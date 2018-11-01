Трамп предложил Нойерт должность постпреда США в ООН

Согласилась ли пресс-секретарь Госдепа занять новую позицию, в настоящее время неизвестно.

Президент США Дональд Трамп предложил пресс-секретарю Государственного департамента Хизер Нойерт должность постпреда страны при ООН. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа сообщает Fox News.

Информации о том, согласилась ли Нойерт стать преемницей уходящей с поста постпреда Никки Хейли, нет. Пресс-секретарь Госдепа встретилась с президентом США 29 октября в Овальном кабинете.

Телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщает, что Трамп заявил своим советникам о том, что Нойерт является главным кандидатом на пост постоянного представителя США при ООН и что он уже на этой неделе может предложить ей эту должность.

Ранее уже стало известно о том, что Трамп рассматривает кандидатуру Нойерт на должность постпреда США в ООН.