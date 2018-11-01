"Мог снести башку". Клинцевич объяснил перепалку с украинским политологом

Российский сенатор заявил, что одним дёрганьем за бороду конфликт в прямом эфире мог и не ограничиться.

Сенатор Совфеда Франц Клинцевич признался, что переживает из-за своего поведения во время ток-шоу на телеканале "Россия-1", однако заявил, что по-другому отреагировать на выпады оппонента не мог.

— Я всё-таки сенатор России, его пригласили на центральный телеканал, а он не даёт сказать, провоцирует. В общем, ему повезло, потому что я был на грани срыва и мог бы просто снести башку. И я горжусь, что я сдержался, — сказал Клинцевич в интервью НСН.

Сенатор также напомнил о своём военном прошлом и предположил, что телепрограмму могли смотреть его сослуживцы, поэтому он не мог в их глазах повести себя "как рафинированный интеллигент".

— Скажут — струсил, если не ведёшь себя по-мужски. Для меня имеет значение репутация, я веду себя, как должен вести себя офицер и нормальный мужчина. И буду вести себя так, — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, в эфире телеканала "Россия-1" произошёл конфликт между членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францем Клинцевичем и украинским политологом Александром Охрименко. Эксперт выразил мнение, что Украине следует объявить войну России. За этим последовала череда взаимных обвинений. В итоге Клинцевич подошёл к оппоненту и дёрнул его за бороду.