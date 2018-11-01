В Адыгее девушка заплатила 340 тыс. рублей приюту за то, чтобы он принял котёнка

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В Адыгее девушка заплатила 340 тыс. рублей приюту за то, чтобы он принял котёнка

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Бездомное животное не хотели принимать из-за долгов, с которыми в итоге помогла расплатиться неравнодушная местная жительница.

Девушка из Майкопа потратила крупную сумму ради спасения уличного котёнка, пишет телеграм-канал Mash. Сообщается, что она решила отдать животное в приют, однако там ей отказали.

Представители организации "Помощь бездомным животным" сослались на нехватку средств на содержание питомцев из-за накопившихся долгов перед ветеринарной клиникой.

<p>Фото: © Mash</p>

И тогда девушка решила помочь приюту. Судя по чеку, она заплатила медицинской организации 340 тысяч рублей.

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