В Адыгее девушка заплатила 340 тыс. рублей приюту за то, чтобы он принял котёнка

Девушка из Майкопа потратила крупную сумму ради спасения уличного котёнка, пишет телеграм-канал Mash. Сообщается, что она решила отдать животное в приют, однако там ей отказали.
Представители организации "Помощь бездомным животным" сослались на нехватку средств на содержание питомцев из-за накопившихся долгов перед ветеринарной клиникой.
И тогда девушка решила помочь приюту. Судя по чеку, она заплатила медицинской организации 340 тысяч рублей.
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