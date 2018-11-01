Вдова покончившего с собой музыканта Криса Корнелла подала иск к его врачу

Викки Корнелл убеждена, что медик выписывал солисту Soundgarden препараты, не учитывая его склонности к наркомании.

Вдова Криса Корнелла Викки обвинила доктора Роберта Коблина в халатности, сообщает портал TMZ. Женщина утверждает, что в последние 20 месяцев жизни её мужа врач выписал ему 940 доз лоразепама и оксикодона. По словам Корнелл, медик не проводил никаких обследований и лабораторных тестов, прежде чем выписывать препараты.

В иске сказано, что Крис Корнелл был "склонен к наркомании", о чём знали окружающие, однако доктор не предпринял шагов, чтобы защитить певца. Коблин был знаком с Корнеллом с 2004 года, потому должен был знать о состоянии музыканта.

В иске также утверждается, что врач никогда не предупреждал Криса Корнелла о побочных эффектах долговременного применения лоразепама.

Как ранее писал Лайф, Викки Корнелл высказывала мнение, что к самоубийству её супруга привели наркотики.

Напомним, вокалист группы Soundgarden Крис Корнелл умер в мае 2017 года. Вскоре было установлено, что он совершил самоубийство под действием наркотиков.