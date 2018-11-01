Вдова покончившего с собой музыканта Криса Корнелла подала иск к его врачу

Вдова Криса Корнелла Викки обвинила доктора Роберта Коблина в халатности, сообщает портал TMZ. Женщина утверждает, что в последние 20 месяцев жизни её мужа врач выписал ему 940 доз лоразепама и оксикодона. По словам Корнелл, медик не проводил никаких обследований и лабораторных тестов, прежде чем выписывать препараты.
В иске сказано, что Крис Корнелл был "склонен к наркомании", о чём знали окружающие, однако доктор не предпринял шагов, чтобы защитить певца. Коблин был знаком с Корнеллом с 2004 года, потому должен был знать о состоянии музыканта.
В иске также утверждается, что врач никогда не предупреждал Криса Корнелла о побочных эффектах долговременного применения лоразепама.
Как ранее писал Лайф, Викки Корнелл высказывала мнение, что к самоубийству её супруга привели наркотики.
Напомним, вокалист группы Soundgarden Крис Корнелл умер в мае 2017 года. Вскоре было установлено, что он совершил самоубийство под действием наркотиков.
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