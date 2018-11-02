Помпео заявил, что США имеют общие интересы с Россией, несмотря на разногласия

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире радиостанции WIBC, что администрация Дональда Трампа оказывает на Россию давление за её действия на международной арене. Но несмотря на разногласия, у России и США есть множество точек соприкосновения, по которым можно развивать сотрудничество.

— Президент Трамп был действительно жёстким, и мы оказали давление на Россию, чего не делала предыдущая администрация, однако мы также ищем общие интересы, где мы можем работать вместе... Когда я был директором ЦРУ, я видел общие интересы в области борьбы с терроризмом. Мы пытаемся сделать это в различных областях так, чтобы отношения продолжались, но так, чтобы мы могли изменить природу поведения России, — сказал он.

Неделю назад глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели переговоры по телефону, в ходе неё обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа, которая должна состояться 11 ноября в Париже.