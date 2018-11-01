ЦБ РФ приобрёл рекордное количество золота

На долю России в настоящий момент приходится 17% мировых золотовалютных резервов.

В третьем квартале текущего года мировые центробанки приобрели рекордное за четырёхлетний период количество золота. При этом, как указано в докладе Всемирного золотого совета, крупнейшим покупателем этого благородного металла стал Банк России.

Всего за последние три месяца в мире было приобретено более 148 тонн золота (на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года). Россия купила 99,2 тонны. На втором месте Турция с 18,5 тонны.

Так, запасы золота российского ЦБ впервые превысили две тысячи тонны и сейчас на долю нашей страны приходится 17% мировых золотовалютных резервов, стоимость которых оценивается более чем в 78 миллиардов долларов.