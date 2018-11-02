Два человека погибли в аварии с фурой и микроавтобусом под Курском

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Два человека погибли в аварии с фурой и микроавтобусом под Курском

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Фото: © KurskTV

Две встречные машины столкнулись на автотрассе с односторонним движением, одна из них после этого врезалась в грузовик.

Крупная авария произошла у хутора Кислино недалеко от Курска, сообщает KurskTV. На автодороге Курск — Лебяжье — Обход Зорино Lada Kalina, двигаясь в направлении области, столкнулась с минивэном Volkswagen, который ехал навстречу. От удара легковой автомобиль отбросило в сторону грузовика МАЗ.

Двое пассажиров отечественной легковушки погибли на месте. Ещё один пассажир, водитель и пять человек из иномарки госпитализированы с серьёзными травмами. Таким образом, в общей сложности пострадали семеро.

Причины аварии устанавливаются. Известно, что движение на этой трассе одностороннее.

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