В ОБСЕ вновь призвали Киев освободить Вышинского

В ОБСЕ разочарованы решением Херсонского суда продлить арест главному редактору агентства РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев освободить журналиста.
— Я вновь призываю украинские власти ускорить расследование по [делу] Вышинского и освободить журналиста, — говорится в пресс-релизе ОБСЕ.
Дезир отметил, что журналисты имеют право выражать иные взгляды и сообщать о проблемах без страха возмездия.
Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Как ранее писал Лайф, ему продлили арест до 28 декабря.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени