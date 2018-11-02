В ОБСЕ вновь призвали Киев освободить Вышинского

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В ОБСЕ вновь призвали Киев освободить Вышинского

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Кирилл Вышинский. Фото: ©РИА Новости

В организации отметили, что журналисты имеют право выражать иные взгляды и сообщать о проблемах.

В ОБСЕ разочарованы решением Херсонского суда продлить арест главному редактору агентства РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев освободить журналиста.

— Я вновь призываю украинские власти ускорить расследование по [делу] Вышинского и освободить журналиста, — говорится в пресс-релизе ОБСЕ.

Дезир отметил, что журналисты имеют право выражать иные взгляды и сообщать о проблемах без страха возмездия.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Как ранее писал Лайф, ему продлили арест до 28 декабря.

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