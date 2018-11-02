Россиянина задержали в Германии за контрабанду 12 миллионов сигарет

Полицейские подсчитали точное количество незаконно ввезённых в страну товаров и заявили, что "поймали крупную рыбу".

Российского водителя грузовика подозревают в контрабанде более 12 миллионов сигарет, сообщает Deutsche Welle. По данным следствия, в период с 2009 по 2011 год 43-летний россиянин действовал в составе организованной преступной группы, перевозившей сигареты в Германию.

— Офицеры поймали крупную рыбу в их сеть, — сказано в пресс-релизе полиции города Киль.

Правоохранители считают, что в результате деятельности группы, в состав которой входили граждане Германии, Украины, Казахстана и России, налоговым органам ФРГ был причинён ущерб в размере около 1,67 миллиона евро.

Как отмечает Deutsche Welle, цена пачки сигарет в России составляет порядка 1,2 евро. В Германии пачка сигарет (21 штука) стоит около 6,5 евро.

Ранее Лайф писал об украинце, который пытался нелегально вывезти в Польшу три тысячи пачек сигарет.