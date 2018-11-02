Делали селфи. В Екатеринбурге ищут девушек, повредивших картину Дали

Испугавшись, посетительницы выставки сбежали с места происшествия. Их сейчас ищет полиция.

В Екатеринбурге полиция ищет двух девушек, которые так увлеклись селфи на выставке в центре искусств "Главный проспект", что повредили картину Сальвадора Дали из серии "Капричос". Как сообщили в центре, во время фотосессии посетительницы уронили в целом два произведения искусства, а затем убежали.

— Это произошло, когда наших сотрудников не было рядом, — приводит слова представителя "Главного проспекта" издание "Комсомольская правда Екатеринбург".

После инцидента сотрудники обратились в полицию. В данный момент устанавливается ущерб, а также личности девушек.