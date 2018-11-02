Карась, да не тот. Украинский галерист заявил, что попал под санкции по ошибке

У коллекционера картин такая же фамилия и имя, как и у известного украинского националиста, а вот отчество у него другое.

Украинский коллекционер произведений искусства и арт-эксперт Евгений Карась рассказал в "Фейсбуке", что попал в российский санкционный список, и предположил, что это произошло по ошибке.

— Вот что значит иметь полного тёзку — радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали, — написал галерист.

К публикации приложена фотография, на которой ценитель живописи изображён вместе со своим тёзкой — тем самым лидером украинской националистической организации С14 Евгением Карасём, вместо которого, по его мнению, он попал под санкции. В посте указано, что они познакомились в студии радиопрограммы, которую вёл галерист. Карась-радикал пришёл туда в качестве гостя.

Как выяснилось, в сокращении их фамилии и инициалы действительно совпадают: Карась Е.В. Но на самом деле отчества у них разные: галерист — Евгений Валерьевич, радикал — Евгений Васильевич.

Напомним, 1 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных санкций в отношении Украины. Меры коснулись 322 граждан и 68 компаний.