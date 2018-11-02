Обнаруженные мёртвыми в США сёстры из Саудовской Аравии могли покончить с собой

Пока власти не нашли никаких зацепок, говорящих о том, что сёстры Фари были убиты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, который пожелал остаться анонимным. Тела девушек, которые переехали с матерью в США из Саудовской Аравии, обнаружили на берегу реки Гудзон 24 октября.

Отмечается, что в лёгких Ротаны и Талы Фари была обнаружена вода. Это даёт следователям основание полагать, что девушки были живы, когда оказались в воде. Ранее правоохранители отмечали, что на телах не было найдено следов травм, но они были связаны клейкой лентой. По словам источника телеканала, следователи полицейского департамента Нью-Йорка считают, что девушки покончили с собой.

Детективы всё ещё расследуют обстоятельства случившегося, и пока полицейский департамент города не готов официально установить причину смерти сестёр. В настоящий момент власти активно выясняют, явилась ли их смерть результатом самоубийства, убийства или несчастного случая. Ротана и Тала Фари были гражданками Саудовской Аравии. В настоящее время необходимую помощь их родственникам оказывает генконсульство страны в США.