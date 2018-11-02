Ребёнок погиб в США, упав с прицепа во время сбора конфет на Хеллоуин

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Ребёнок погиб в США, упав с прицепа во время сбора конфет на Хеллоуин

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Фото: © Pixabay

Трагедией для одной из американских семей закончился Хеллоуин в местечке Шеридан, штат Мичиган, пишет Associated Press.

Сообщается, что вечером 31 октября 10-летний ребёнок вместе с другими детьми сидел в прицепе, который вёз трактор. Прицеп медленно двигался, когда ребёнок выпал из него и угодил под колёса. Он был доставлен в госпиталь, где врачи констатировали его смерть.

Полиция штата Мичиган расследует произошедшее. Личность ребёнка не уточняется.

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