В Швеции женщина отравилась химическим веществом

Первоначально смерть проживающей в общежитии постоялицы классифицировалась как сердечный приступ.

Шведская полиция доложила, что в туристическом общежитии в Гетеборге была найдена мёртвой женщина. Вероятной причиной смерти называют отравление опасным химическим веществом, сообщает Göteborgs-Posten.

В помещении, где проживала погибшая, было найдено неизвестное химическое вещество, которое и могло погубить постоялицу туристического общежития. Сначала его приняли за наркотики, но последующая оценка изменилась. Было выдвинуто предположение, что вещество является высокотоксичным азидом натрия, который при вдыхании, проглатывании или даже контакте с кожей мог стать причиной гибели женщины.

19 сотрудникам общежития, полицейским и медикам, контактировавшим с веществом, предложили обратиться в больницу для обследования. На месте работают правоохранительные органы и служба защиты от опасных веществ.